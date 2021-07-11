Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала пост на своей странице в Instagram после поражения в финале Уимблдона, где теннисистка выступала в парном разряде с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

«Спорт жесток, непредсказуем, но и тем он и прекрасен. Сейчас очень больно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что была проделана невероятно сложная работа до этого финала, местами нереальная и фантастическая. Выложились на все 100%, внутри пустота. Но мы всё равно двигаемся дальше, потому что дорогу осилит идущий… Спасибо всем, а особенно моей напарнице и нашей команде», — подписала фото Веснина.

Напомним, накануне в решающем матче россиянки уступили Се Шувэй из Китайского Тайбэя и бельгийке Элисе Мертенс, со счётом 6:3, 5:7, 7:9.