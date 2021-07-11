Президент UFC Дана Уайт не исключил, что Конор Макгрегор и Дастин Порье вновь встретятся в октагоне.

«Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так. Этот поединок не завершился. Посмотрим, как всё сложится. Кто знает, как надолго выбыл Макгрегор», — сказал Уайт.

Напомним, Дастину Порье была присуждена техническая победа в бое с ирландским бойцом после того как в конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал голеностоп. Порье успел нанести несколько мощных ударов, переведя бой в партер до того как раунд был завершен. По просьбе врача, судья остановил встречу и присудил технический нокаут Конору Макгрегору. Для Порье эта победа стала второй подряд – в январе этого года он также победил ирландца техническим нокаутом.