Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о том, что чувствует в преддверии Игр в Токио.

«Мандраж перед Токио? Нет, я же робот такой, который завели 20 лет назад. Что вы меня спрашиваете? Всё и так ясно[…] Есть колоссальная ответственность перед страной и, самое главное, перед людьми, которые за нас болеют. Мне присылают отзывы простых людей, и просто стыдно, если мы не сделаем всё, что нужно», — сказала Винер -Усманова.

По ее словам, у команды есть настрой только на победу и очень серьезную работу: