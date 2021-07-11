Бывшая девушка шестой ракетки мира немца Александра Зверева, Бренда Патеа впервые опубликовала снимок, на котором Зверев держит на руках свою дочку Майло.

«Это были прекрасные дни. Надеюсь, скоро вновь увидимся», — подписала «сторис» Патеа.

Напомним, Александр Зверев и Бренда Патеа встречались с осени 2019 года В октябре 2020 года Бренда объявила о расставании со спортсменом и своей беременности. В марте 2021 года 23-летний Зверев впервые стал отцом. Отметим, что девушка отказалась делить со Зверевым опеку над дочерью.

Немец Александр Зверев – бывшая третья ракетка мира, финалист US Open-2020, победитель 15 турниров ATP в одиночном разряде, а также победитель Итогового чемпионата в 2018 году.