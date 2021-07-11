В Санкт-Петербурге будут введены ограничения по передвижению по Большой Морской улице из-за работы на Дворцовой площади фан-зоны Евро-2020.

С 0:00 11 июля до 0:00 12 июля закрывается движение транспорта по Большой Морской улице — на участке от Исаакиевской площади до Невского проспекта. Также будут внесены изменения в трассы автобусов № 3, № 22 и № 27. При следовании со стороны Театральной площади автобусы будут направлены по Большой Морской улице, Исаакиевской площади, Малой Морской улице и Невскому проспекту.

Напомним, 11 июля состоится финал Евро-2020. В матче за звание чемпионов Европы по футболу сразятся сборные Италии и Англии. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Начало встречи 22:00 мск. Петербуржцы смогут следить за ходом матча на экранах фан-зоны на Дворцовой площади.