Победитель турнира UFC 6, бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров подвёл итоги поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Очень показательный бой. Понятно, что интересны детали. Но давайте отбросим их. Почему трудолюбие всегда побеждает? Ты можешь родиться талантливым. Вроде всё есть. Но менеджмент решил использовать Конора как машину для зарабатывания денег», — сказал Тактаров.

Напомним, Дастину Порье была присуждена техническая победа в бое с ирландским бойцом после того как в конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал голеностоп.

Порье успел нанести несколько мощных ударов, переведя бой в партер до того как раунд был завершен. По просьбе врача, судья остановил встречу и присудил технический нокаут Конору Макгрегору. Для Порье эта победа стала второй подряд – в январе этого года он также победил ирландца техническим нокаутом. Счет в серии поединков Порье – Макгрегор составляет на данный момент 2:1.