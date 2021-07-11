Спикер организационного комитета Олимпийских игр в Токио Такая Маса рассказал подробности проведения части соревнований с присутствием зрителей.

«Без зрителей будет проведено 724 соревнования, со зрителями – 26», — сказал Маса во время брифинга комитета.

Напомним, ранее стало известно, что из-за введенного в разных частях Японии режима ЧС, Олимпийские игры было принято проводить без участия зрителей.

Олимпиада планирует стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Кроме того, планируется участие не менее 19 тысяч спортсменов, в то время как число сопровождающих лиц будет сокращено до 41 тысячи человек. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.