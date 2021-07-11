Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о повреждении Месси, с которым нападающий играл в финале Кубка Америки.

«У Месси была проблема с подколенным сухожилием, и то, что он продолжил играть, многое говорит о том, какой он футболист. Тренировать его — это уникальный опыт. Если бы люди знали его так, как знаем мы, они бы любили его гораздо больше», — сказал Скалони.

Напомним, сегодня утром, 11 июля, сборная Аргентины обыграла национальную сборную Бразилии и впервые с 2008 года победила в Кубке Америки. Единственный и победный гол в ворота бразильской команды забил нападающий Анхель Ди Мария.

В полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла национальную сборную Колумбии — 1:1, (3:2 П), а сборная Бразилии с минимальным счетом одолела команду Перу (1:0).