Российская гимнастка и тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина поделилась мыслями о предстоящих Играх в Токио.

«Я пока не хочу представлять и думать о поездке в Токио, потому что там будут сумасшедшие нагрузки, сумасшедшие тренировки. Ставлю себе главную цель такую — дожить до Олимпийских игр. Нужно хорошо подготовиться и там победить. Главное — не думать», — сказала Аверина.

По словам спортсменки, она старается лишний раз не думать о том, насколько важные впереди соревнования ее ждут, главное — выступать спокойно, показывать всё, чему гимнастка научилась. Однако Аверина сожалеет, что на Олимпийских играх не будет зрителей, которые придают сил и дарят поддержку спортсменам во время сложных турниров.