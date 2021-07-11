Российская гимнастка и тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина поделилась мыслями о предстоящих Играх в Токио.
«Я пока не хочу представлять и думать о поездке в Токио, потому что там будут сумасшедшие нагрузки, сумасшедшие тренировки. Ставлю себе главную цель такую — дожить до Олимпийских игр. Нужно хорошо подготовиться и там победить. Главное — не думать», — сказала Аверина.
По словам спортсменки, она старается лишний раз не думать о том, насколько важные впереди соревнования ее ждут, главное — выступать спокойно, показывать всё, чему гимнастка научилась. Однако Аверина сожалеет, что на Олимпийских играх не будет зрителей, которые придают сил и дарят поддержку спортсменам во время сложных турниров.
«У нас было несколько онлайн-турниров без зрителей. Сначала было не по себе, как-то тихо, никто не поддерживал, особо не переживали. А сейчас уже привыкли, то есть я особо не замечаю. Если зрителей нет, я в голове себе представляю, что они есть, они всегда душой и мыслями со мной, всегда поддерживают», — сказала гимнастка.
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