Футбольный клуб «Зенит» проведет заключительный товарищеский матч с немецким клубом «Карлсруэ» в рамках своей предсезонной подготовки. Начало матча в 17:30 по московскому времени. Игра будет проходить в Санкт-Иоганн-ин-Тироле на стадионе «Коазаштадион».

Бесплатная прямая трансляция с комментариями Егора Егорова и Александра Дорского будет доступна ниже на официальном сайте «Зенита».

Напомним, в рамках летних тренировочных сборов в Австрии «Зенит» сыграл два товарищеских матча: против «Шальке-04» (3 июля), «Вердера» (7 июля). После завершения встречи с«Карлсруэ» сине-бело-голубые вернутся в Санкт-Петербург.

Напомним, ранее Неваспорт писал о возможном трансфере нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси в турецкий клуб «Фенербахче». Сумма перехода составит 4 млн евро.