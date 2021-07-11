По сообщению турецких СМИ, нападающий «Зенита» Себастиан Дриусси может перейти в турецкий клуб «Фенербахче». Профиль футболиста уже исчез с сайта футбольного клуба «Зенит». Как сообщается, переход футболиста обойдется турецкому клубу в 4 млн евро.

Однако, по словам агента Дриусси Эрнана Бермана, с подобным предложением о трансфере в Турцию к нему пока никто не обращался:

«Я пока не получал никаких предложений по Дриусси от других клубов, мы не ведем ни с кем переговоров. Останется ли он в «Зените»? Рынок открыт до конца августа, так что пока ничего точно сказать нельзя», — сказал Бернан.

Напомним, что Дриусси перешел в питерский «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 млн евро. За клуб Дриусси провел 137 матчей, забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 7,5 млн евро.