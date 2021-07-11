Дети нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси спели песню в честь победы аргентинской сборной на Кубке Америки. После матча жена Месси Антонелла Рокуццо выложила в своем аккаунте в Instagram милое видео с участием сыновей Лео — Тьяго, Матео и Чиро.

Напомним, 11 июля сборная Аргентина одолела национальную команду Бразилии в финале Кубка Америки. Единственный и победный гол в ворота бразильцев отправил нападающий Анхель Ди Мария.

За весь турнир Месси сыграл в 7 матчах Кубка Америки и забил 4 гола, один из которых с пенальти, а также сделал 5 голевых передач, став лучшим игроком «Копа Америка».