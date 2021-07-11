Победа Лионеля Месси и сборной Аргентины в Кубке Америки подарила миру возможность наблюдать удивительное в истории футбола совпадение.

Два самых прославленных футболиста — и Лионель Месси, и Криштиану Роналду, действующие победители континентальных турниров, выиграли трофеи со сборными с разницей ровно в 5 лет. Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии стал чемпионом Европы 10 июля 2016 года, Месси – в ночь с 10 на 11 июля 2021 года.

Удивительное совпадение будет актуально до финального матча между сборными Италии и Англии, где команды определят нового чемпиона Европы на ближайшие четыре года. Напомним, сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы по футболу на стадии 1/8 финала.

Сборная Аргентины обыграла национальную сборную Бразилии и впервые с 2008 года победила в Кубке Америки. Единственный и победный гол в ворота бразильской команды забил нападающий Анхель Ди Мария.