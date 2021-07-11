Напомним,11 июля американец Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном поединке турнира UFC 264. Третья встреча между соперниками завершилась техническим нокаутом ирландского бойца, который не смог продолжить бой из-за перелома голеностопа. В конце первого раунда бывший чемпион в двух весовых категориях неудачно оступился, врач зафиксировал у него перелом левого голеностопа. В ближайшее время Макгрегору предстоит операция.

Видео неудачной травмы Конора Макгрегора:

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор за всю карьеру провел 28 боев и одержал 22 победы. Американец Дастин Порье в 34 поединках одержал 28 побед. Для Макгрегора это второе техническое поражение подряд в этом году – в январе он также проиграл Порье. Сейчас счет в серии Порье-макгрегор составляет 2:1.