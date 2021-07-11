Напомним, сегодня утром (по московскому времени), состоялся бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Поединок прошел на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить схватку, таким образом, судья встречи зафиксировал победу Порье техническим нокаутом.

Во время проведения боя все трое судей отдавали преимущество Дастину Порье. Два арбитров присудили американскому бойцу победу со счётом 10-8, третий арбирт со счётом 10-9. Фото с решением судей разместил на своей странице в Твиттере журналист Чисанга Малата.