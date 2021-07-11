Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар заплакал и обнялся с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси после матча финала Кубка Америки. Напомним, Неймар четыре года играл вместе с Месси за каталонскую «Барселону».

11 июля в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» сборная Аргентина одолела национальную команду Бразилии в финале Кубка Америки. Единственный и победный гол на 22-й минуте в ворота бразильцев отправил нападающий Аргентины Анхель Ди Мария.

За весь турнир Месси сыграл в 7 матчах Кубка Америки и забил 4 гола, один из которых с пенальти, а также сделал 5 голевых передач, став лучшим игроком «Копа Америка».

Победа сборной Аргентины сравняла команду по титулам со сборной Уругвая. Теперь в активе обеих национальных сборных по 15 Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё пять раз бронзовым призером турнира.