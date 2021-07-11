Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отправился в отпуск во Владикавказ. Специалист был замечен в аэропорту и снят на видео бразильским журналистом Фабио Алейшу.

Ранее Черчесов сообщал, что после отставки хотел бы отдохнуть у себя на родине, в Северной Осетии.

Напомним, 8 июля Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Контракт специалиста с командой был рассчитан до декабря 2022 года, однако из-за неудовлетворительных результатов выступления сборной на Евро-2020, тренер был уволен.

На чемпионате Европы по футболу сборная России уступила сборным Бельгии и Дании, обыграв с минимальным счетом дебютанта турнира сборную Финляндии (1:0). По итогу команда смогла набрать только три очка и занять последнее место в группе.