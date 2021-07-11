Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер опубликовал пост благодарности в адрес американского бойца Дастина Порье за выигрышную ставку. Мейвезер сфотографировал чек с выигрышем.

Известный боксер поставил 50 тысяч долларов на победу Порье в бою с Конором Макгрегором. Сумма выигрыша составил 35 тысяч долларов.

«Дастин Порье, спасибо, что мне заплатили», — написал Мейвезер в Twitter.

Напомним, Дастину Порье была присуждена техническая победа в бое с ирландским бойцом после того как в конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал голеностоп.

Порье успел нанести несколько мощных ударов, переведя бой в партер до того как раунд был завершен. По просьбе врача, судья остановил встречу и присудил технический нокаут Конору Макгрегору. Для Порье эта победа стала второй подряд – в январе этого года он также победил ирландца техническим нокаутом. Счет в серии поединков Порье – Макгрегор составляет на данный момент 2:1.