Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как готовилась к новому сезону. Ранее фигуристка сообщала, что получила небольшую травму пальца на ноге во время сборов в Новогорске.

«Конечно, я сразу понимала, что сезон будет ответственный, именно поэтому много занималась на отдыхе, готовилась к сезону, чтобы сразу быть в форме. Вносят коррективы травмы. Стараюсь настраиваться, будет тяжело восстанавливаться. Я постараюсь все это максимально быстро преодолеть и войти в форму», — сказала Щербакова.

Анна Щербакова — обладатель большого количества индивидуальных наград. В активе 17-летней спортсменки золото чемпионата мира, победа в командном чемпионате мира по фигурному катанию, серебро чемпионата Европы, серебро финала Гран-при. Кроме того, Анна также является трёхкратной чемпионкой России и серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.

В прошедшем сезоне Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России и на Кубке Первого канала, а также выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.