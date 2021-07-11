Британский гонщик семикратный чемпион мира Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, когда может закончить профессиональную карьеру. По словам Хэмилтона, это произойдет если гонщик больше не сможет регулярно побеждать и посвящать всего себя Формуле-1.

«Когда мне стукнет 38, наступит момент, когда я захочу заняться другими вещами. Думаю, всё из-за того, что я никогда ничего не делаю наполовину. Некоторые могут этим довольствоваться, но я не из их числа — мне хочется всегда побеждать. Если я только почувствую, что больше не желаю тратить время, энергию, да просто, если мне не захочется прилагать усилия, то я закончу», — сказал Хэмилтон.

Как отметил Хэмилтон, он не планирует участвовать в гонках до сорока лет. При этом пилот «Мерседеса» сказал, что хотел бы после окончания карьеры найти себе другое занятие.

«Так или иначе я буду скучать по этому виду спорта. Да, я буду скучать. Да и мои соперники, наверное, тоже», — подытожил Льюис.