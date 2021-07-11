Двукратный олимпийский чемпион фигурист Максим Траньков опубликовал новый пост на своей странице в Instagram, с эмоциями ответив на критику и оскорбления со стороны подписчиков. Фигурист столкнулся с негативом после премии ISU Skating Awards, где Траньков выступил в качестве журналиста и взял интервью у российских фигуристок.

Кроме того, спортсмен вручил награды тренерам Алексею Мишину и Тамаре Москвиной, представ перед публикой в костюме дезинфектора.

«Дорогие друзья (и не очень), я устал банить и препираться с идеалистами в комментариях, поймите, я простой парень с улицы Народовольческой в Перми (Р – мягкая), я прогуливал школу, я «тупой» спортсмен и т.д. и т.п., но именно меня пригласили и именно меня приглашают, я сам угораю с этого, но это же здорово! Разве нет?! Я не знаю, как это работает! Блеск в глазах, любовь в сердце, моё ужасное хамство, искренность, отношение к миру… не знаю!», — написал фигурист.

Траньков также ответил на критику его языковых способностей, сказав, что учил английский на сборах, соревнованиях и различных шоу. Также фигурист сказал, что он счастлив и пожелал окружающим также испытать это чувство.