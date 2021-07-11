Московский «Спартак» подписал контракт с защитником «Автомобилиста» Михаилом Мамкиным. Об этом сообщает официальный Твиттер «красно-белых». Одностороннее соглашение с 30-летним игроком обороны подписано на два года.

Михаил Мамкин уже выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 годы. В КХЛ Мамкин также защищал цвета «Югры», «Сочи» и «Автомобилиста».

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 42 матчах регулярки, забросив одну шайбу и сделав 5 результативных передач при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафного времени. Всего в КХЛ на счету Михаила Мамкин 469 матчей и 70 (17+53) результативных очков при общем коэффициенте полезности «-5».