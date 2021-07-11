Российский хоккеист нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на своей странице в Instagram опубликовал новый пост с фотографией, на которой хоккеист вместе с одноклубниками Андреем Василевским и Михаилом Сергачёвым и агентом Дэном Мильштейном стоят в футболках с фразой «Чушь номер один».

Это выражение Кучеров произнес во время пресс-конференции после победы в финальном матче Кубка Стэнли 8 июля. В ходе беседы с журналистами, форвард сказал, что не согласен с итоговым присуждением награды «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата, вратарю «Вегас Голден Найт» Марку-Андре Флёри. Кучеров отметил, что Андрей Василевский был достоин этой награды больше остальных,назвав вручение «Везины» «кому-то другому — чушь номер один». Фраза нападающего быстро разлетелась по интернету и стала мемом.

Напомним, по итогам финальной серии Кубка Стэнли голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.