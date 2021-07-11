На центральном корте Уимблдона начался финальный матч в мужском одиночном разряде. В решающей игре сошлись первая ракетка мира Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини.

Берреттини впервые в карьере играет в финале турнира «Большого шлема». До этого лучшим для него результатом был полуфинал US Open-2019.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон: в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 году. Это третий результат в истории. Чаще Джоковича на турнире побеждали Роджер Федерер (8 раз) и Пит Сампрас (7 раз).

В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.