Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко допустил, что может продолжить карьеру на клубном уровне. Обладатель «Золотого мяча» возглавил национальную команду в 2016 году, до этого у него не было опыта самостоятельной работы.

«Я думаю о том, чтобы однажды возглавить клуб. Я пять лет отработал со сборной Украины, мне нужно спокойно оценить будущее», — цитирует Calcio Mercato Шевченко.

На Евро-2020 сборная Украины под руководством Шевченко впервые в истории дошла до 1/4 финала. В прошлом году СМИ сообщали, что украинским тренером интересуется его бывший клуб «Милан».