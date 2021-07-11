«Зенит» начал контрольный матч с немецким «Карлсруэ» на тренировочном сборе в Австрии. В заявку сине-бело-голубых вернулся капитан сборной России Артём Дзюба, который начнёт встречу в запасе.

Состав петербуржцев выглядит следующим образом: Кержаков, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Малком Вендел, Кузяев, Мостовой, Дриусси, Азмун. Запасные — Одоевский, Бязров, Скроботов, Круговой, Караваев, Кравцов, Ерохин, Шамкин, Кузнецов, Оздоев, Белохонов, Дзюба.

До этого «Зенит» на сборах сыграл с другими немецкими клубами — «Шальке» (0:0) и «Вердером» (2:2).

Сезон команда Сергея Семака начнёт 17 июля матчем за Суперкубок России с «Локомотивом», игра пройдёт в Калининграде.