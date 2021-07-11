Нападающий испанской «Альмерии» Умар Садик продолжит карьеру в «Краснодаре», утверждает Foot mercato. Стороны достигли договорённости, стоимость сделки не разглашается. Однако по данным других источников, немецкий «Айнтрахт» предлагал за игрока 18 миллионов евро, а «Альмерия» просила 30 миллионов.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему нигерийцу проявляет «Спартак».

В прошлом сезоне Садик провёл за «Альмерию» 43 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 7 передач. Его контракт с клубом истекал летом 2025 года. По данным Transfermarkt, рыночная цена нигерийца — порядка 15 миллионов.