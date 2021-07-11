Сегодня, 11 июля, определится новый чемпион Европы. Им либо впервые в истории станет команда Англии, либо второй раз после 1968 года сборная Италии. Nevasport оценивает шансы участников финала Евро-2020.

По оценкам букмекеров Англия выглядит неочевидным фаворитом: коэффициент на её победу варьируется от 2,65 до 2,74. Ставки на Италию – примерно 3,15.

Если оценить выступление обеих команд на турнире, то преимущество действительно за англичанами. Команда прогрессирует от матча к матчу, и если групповой этап англичане преодолели в режиме экономии, то в плей-офф уже разошлись по полной. Сперва в 1/8 финала были уверенно обыграны немцы (2:0), а в четвертьфинале Англия знатно покуражилась над Украиной, забив столько же, сколько за четыре предыдущие игры — 4:0. Правда, в полуфинале механизм забарахлил. Дания устроила настоящую бойню на «Уэмбли» и доползла до дополнительного времени, а в финал команду Гарета Саутгейта вывел только спорный пенальти (2:1).

Но при этом в данном моменте не было откровенного «убийства» датчан, как пишут некоторые болельщики и эксперты. Момент правда был спорный и теоретически повод дать пенальти был. Но матчи в футболе всё ещё судят живые люди, а не нейросеть. И живые люди должны понимать, что если и назначать такие пенальти, то не в дополнительное время и не в полуфинале чемпионата Европы. Скорее здесь мы столкнулись с так называемым «домашним судейством», когда хозяева турниров традиционно получают более лояльное отношение судей.

Сборная Англии по футболу. Фото УЕФА

Тем не менее, сейчас сборная Англии выглядит едва ли не сильнее, чем в эпоху «золотого поколения» Лэмпарда, Джеррарда и Руни. В кои-то веки у команды нет проблемных позиций и есть хороший вратарь, не «радующий» болельщиков ляпами в самые неподходящие моменты. Можно даже сказать, что именно Джордан Пикфорд стал символом английского Ренессанса последних лет. Голкипер «Эвертона» внезапно стал первым номером перед чемпионатом мира-2018 и с тех пор ни разу не давал повода усомниться в своей компетентности.

Герой в перчатках: английский вратарь творит чудеса на Евро-2020

Ещё одним творцом английского успеха стал Гарет Саутгейт, который вообще попал в сборную случайно: в 2016 году английскую команду возглавил Сэм Эллардайс, но успел проработать с ней всего один матч и был уволен из-за причастности к коррупционным махинациям. Саутгейт пошёл на повышение из молодёжной сборной да так и остался на своём посту. Ему в короткий срок удалось создать в команде хорошую атмосферу, исключить клубные противоречия (которые, по слухам, в сборной были почти всегда). На этом Евро поначалу казалось, что тренер не до конца знает, как и в какой схеме использовать свой богатый на имена состав, но, по всей видимости, это тоже было частью его тактики и психологии: дать игровую практику всем, кому представляется возможным. В результате из 23 полевых игроков на поле выходили 20. Места не нашлось только трём защитникам, но оборона в футболе всегда была местом для минимума экспериментов. Очень важно, что Саутгейту удалось отойти от архаичной схемы 4-4-2 и добавить сборной гибкости при модной 4-3-3 (или 4-5-1).

Но если и говорить о тренере-герое, то на нынешнем Евро им стал Роберто Манчини. В 2018 году итальянский футбол достиг своего дна. Сборная впервые с 1958 года не пробилась на чемпионат мира, в команде пробовались совсем уже странные личности, а главной звездой оставался 40-летний Джанлуиджи Буффон. Назначение Роберто Манчини в Италии восприняли с энтузиазмом – тренера сватали в сборную уже давно. В России же в этот момент посмеивались: Манчини сбежал в сборную после чудовищного провала с «Зенитом». Обладая самым звёздным составом в России, петербуржцы умудрились занять в таблице аж пятое место – худший результат с 2008 года.

Роберто Манчини. Фото УЕФА

Но, как показала практика, Манчини просто попал не на своё место. Уже в следующем сезоне питерцы под руководством Сергея Семака вернули себе чемпионство, а итальянский тренер с ходу начал возрождение сборной.

Ладно, не совсем с ходу. Вторую половину 2018 года тренер потратил на пристрелку и знакомство с командой. За это время Италия потерпела два поражения, и они на данный момент являются последними (!) при Манчини. 1 июня итальянцы уступили будущим чемпионам мира Франции в товарищеском матче (1:3), а 10 сентября проиграли в Лиге наций чемпионам Европы Португалии (0:1).

После этого скуадра адзурра провела 33 матча, не потерпев ни одного поражения, а в 2019 году вообще установила фееричное достижение: десять побед в десяти матчах отборочного турнира Евро-2020. При разнице мячей 37-4. В 2020-2021 году было установлено ещё одно выдающееся достижение: 11 матчей без пропущенных мячей. Серию удалось прервать лишь Австрии в 1/8 финала.

Что удалось Манчини, чего не смогли его предшественники? В первую очередь тренер смог подобрать и наиграть крепкий костяк из опытных игроков, голодных до больших побед. Одним из символов перестройки сборной стал, напротив, молодой футболист. Как и у сборной Англии, важная роль в успехах итальянцев принадлежит Джанлуиджи Доннарумме, который на этом Евро тащит практически мёртвые мячи и остаётся главным претендентом на роль лучшего вратаря турнира.

В обороне правят бал ветераны Кьеллини и Бонуччи, для которых этот турнир, вероятно, последний за сборную. В полузащите разыгрался натурализованный бразилец Жоржиньо, а в атаке зажигают немолодые Инсинье и Иммобиле. В Италии часто бывала проблема, что суперзвезда местного чемпионата в сборной терялся. Яркие примеры – Ди Натале, Джилардино и Квальярелла. Манчини смог найти ключи к результативности обладателя «Золотой бутсы»-2020 Иммобиле, и тот платит тренеру голами. Впрочем, раскрывать нападающих – это фишка Манчини. Именно при нём Серхио Агуэро в «Манчестер Сити» перешёл из разряда «хороший форвард» в разряд «суперфорвард». Именно при нём свой лучший сезон в карьере провёл в «Зените» Александр Кокорин.

Под руководством Манчини сборная Италии впервые за 65 лет провела матч в зелёной форме, и это было символичным. Данная форма символизировала Ренессанс команды. Дело в том, что до эпохи Ренессанса в Европе почти не носили зелёное: не было качественной краски, зелёная одежда быстро теряла свой цвет. В XVI веке научились изготавливать подходящую краску, и это отразилось в том числе на творчестве. Кроме того, зелёный цвет имеет патина – благородный налёт на медных скульптурах. И зелёная форма Италии как раз была призвана подчеркнуть её Возрождение.

Зелёная форма сборной Италии. Фото — Федерация футбола страны

Но если Англия по ходу Евро только прибавляет, то у Италии, напротив, главные проблемы начались именно в плей-офф. Все три матча команда Манчини выиграла с минимальным перевесом, причем в одном случае дело дошло до дополнительного времени, а в другом – до серии пенальти.

За Англию говорит и поддержка болельщиков: игра будет проходить на лондонском «Уэмбли», где 55 лет назад королева Англии Елизавета II вручила Бобби Муру кубок чемпионов мира. Сейчас эпоха вроде бы давно сменилась, но история может повториться: снова «Уэмбли», снова сборная Англии, снова Елизавета II. Королева даже обратилась к сборной с открытым письмом накануне финала.

Тем не менее, этот сумасшедший Евро уже не раз успел посрамить прогнозистов и выкатить совсем уж неожиданные результаты. Будет ли сенсация сегодня – узнаем совсем скоро.

Матч Италия – Англия начнётся в 22:00 по московскому времени.