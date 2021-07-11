Сегодня, 11 июля, определится новый чемпион Европы. Им либо впервые в истории станет команда Англии, либо второй раз после 1968 года сборная Италии. Nevasport оценивает шансы участников финала Евро-2020.

По оценкам букмекеров Англия выглядит неочевидным фаворитом: коэффициент на её победу варьируется от 2,65 до 2,74. Ставки на Италию – примерно 3,15.

Если оценить выступление обеих команд на турнире, то преимущество действительно за англичанами. Команда прогрессирует от матча к матчу, и если групповой этап англичане преодолели в режиме экономии, то в плей-офф уже разошлись по полной. Сперва в 1/8 финала были уверенно обыграны немцы (2:0), а в четвертьфинале Англия знатно покуражилась над Украиной, забив столько же, сколько за четыре предыдущие игры — 4:0. Правда, в полуфинале механизм забарахлил. Дания устроила настоящую бойню на «Уэмбли» и доползла до дополнительного времени, а в финал команду Гарета Саутгейта вывел только спорный пенальти (2:1).

Но при этом в данном моменте не было откровенного «убийства» датчан, как пишут некоторые болельщики и эксперты. Момент правда был спорный и теоретически повод дать пенальти был. Но матчи в футболе всё ещё судят живые люди, а не нейросеть. И живые люди должны понимать, что если и назначать такие пенальти, то не в дополнительное время и не в полуфинале чемпионата Европы. Скорее здесь мы столкнулись с так называемым «домашним судейством», когда хозяева турниров традиционно получают более лояльное отношение судей.

Тем не менее, сейчас сборная Англии выглядит едва ли не сильнее, чем в эпоху «золотого поколения» Лэмпарда, Джеррарда и Руни. В кои-то веки у команды нет проблемных позиций и есть хороший вратарь, не «радующий» болельщиков ляпами в самые неподходящие моменты. Можно даже сказать, что именно Джордан Пикфорд стал символом английского Ренессанса последних лет. Голкипер «Эвертона» внезапно стал первым номером перед чемпионатом мира-2018 и с тех пор ни разу не давал повода усомниться в своей компетентности.

Ещё одним творцом английского успеха стал Гарет Саутгейт, который вообще попал в сборную случайно: в 2016 году английскую команду возглавил Сэм Эллардайс, но успел проработать с ней всего один матч и был уволен из-за причастности к коррупционным махинациям. Саутгейт пошёл на повышение из молодёжной сборной да так и остался на своём посту. Ему в короткий срок удалось создать в команде хорошую атмосферу, исключить клубные противоречия (которые, по слухам, в сборной были почти всегда). На этом Евро поначалу казалось, что тренер не до конца знает, как и в какой схеме использовать свой богатый на имена состав, но, по всей видимости, это тоже было частью его тактики и психологии: дать игровую практику всем, кому представляется возможным. В результате из 23 полевых игроков на поле выходили 20. Места не нашлось только трём защитникам, но оборона в футболе всегда была местом для минимума экспериментов. Очень важно, что Саутгейту удалось отойти от архаичной схемы 4-4-2 и добавить сборной гибкости при модной 4-3-3 (или 4-5-1).

Но если и говорить о тренере-герое, то на нынешнем Евро им стал Роберто Манчини. В 2018 году итальянский футбол достиг своего дна. Сборная впервые с 1958 года не пробилась на чемпионат мира, в команде пробовались совсем уже странные личности, а главной звездой оставался 40-летний Джанлуиджи Буффон. Назначение Роберто Манчини в Италии восприняли с энтузиазмом – тренера сватали в сборную уже давно. В России же в этот момент посмеивались: Манчини сбежал в сборную после чудовищного провала с «Зенитом». Обладая самым звёздным составом в России, петербуржцы умудрились занять в таблице аж пятое место – худший результат с 2008 года.

Но, как показала практика, Манчини просто попал не на своё место. Уже в следующем сезоне питерцы под руководством Сергея Семака вернули себе чемпионство, а итальянский тренер с ходу начал возрождение сборной.

Ладно, не совсем с ходу. Вторую половину 2018 года тренер потратил на пристрелку и знакомство с командой. За это время Италия потерпела два поражения, и они на данный момент являются последними (!) при Манчини. 1 июня итальянцы уступили будущим чемпионам мира Франции в товарищеском матче (1:3), а 10 сентября проиграли в Лиге наций чемпионам Европы Португалии (0:1).

После этого скуадра адзурра провела 33 матча, не потерпев ни одного поражения, а в 2019 году вообще установила фееричное достижение: десять побед в десяти матчах отборочного турнира Евро-2020. При разнице мячей 37-4. В 2020-2021 году было установлено ещё одно выдающееся достижение: 11 матчей без пропущенных мячей. Серию удалось прервать лишь Австрии в 1/8 финала.

Что удалось Манчини, чего не смогли его предшественники? В первую очередь тренер смог подобрать и наиграть крепкий костяк из опытных игроков, голодных до больших побед. Одним из символов перестройки сборной стал, напротив, молодой футболист. Как и у сборной Англии, важная роль в успехах итальянцев принадлежит Джанлуиджи Доннарумме, который на этом Евро тащит практически мёртвые мячи и остаётся главным претендентом на роль лучшего вратаря турнира.

В обороне правят бал ветераны Кьеллини и Бонуччи, для которых этот турнир, вероятно, последний за сборную. В полузащите разыгрался натурализованный бразилец Жоржиньо, а в атаке зажигают немолодые Инсинье и Иммобиле. В Италии часто бывала проблема, что суперзвезда местного чемпионата в сборной терялся. Яркие примеры – Ди Натале, Джилардино и Квальярелла. Манчини смог найти ключи к результативности обладателя «Золотой бутсы»-2020 Иммобиле, и тот платит тренеру голами. Впрочем, раскрывать нападающих – это фишка Манчини. Именно при нём Серхио Агуэро в «Манчестер Сити» перешёл из разряда «хороший форвард» в разряд «суперфорвард». Именно при нём свой лучший сезон в карьере провёл в «Зените» Александр Кокорин.

Под руководством Манчини сборная Италии впервые за 65 лет провела матч в зелёной форме, и это было символичным. Данная форма символизировала Ренессанс команды. Дело в том, что до эпохи Ренессанса в Европе почти не носили зелёное: не было качественной краски, зелёная одежда быстро теряла свой цвет. В XVI веке научились изготавливать подходящую краску, и это отразилось в том числе на творчестве. Кроме того, зелёный цвет имеет патина – благородный налёт на медных скульптурах. И зелёная форма Италии как раз была призвана подчеркнуть её Возрождение.

Но если Англия по ходу Евро только прибавляет, то у Италии, напротив, главные проблемы начались именно в плей-офф. Все три матча команда Манчини выиграла с минимальным перевесом, причем в одном случае дело дошло до дополнительного времени, а в другом – до серии пенальти.

За Англию говорит и поддержка болельщиков: игра будет проходить на лондонском «Уэмбли», где 55 лет назад королева Англии Елизавета II вручила Бобби Муру кубок чемпионов мира. Сейчас эпоха вроде бы давно сменилась, но история может повториться: снова «Уэмбли», снова сборная Англии, снова Елизавета II. Королева даже обратилась к сборной с открытым письмом накануне финала.

Тем не менее, этот сумасшедший Евро уже не раз успел посрамить прогнозистов и выкатить совсем уж неожиданные результаты. Будет ли сенсация сегодня – узнаем совсем скоро.

Матч Италия – Англия начнётся в 22:00 по московскому времени.