Футболисты сборной Англии по футболу пожертвуют свои призовые за чемпионат Европы-2020 благотворительным организации, сообщает TalkSport. Список организаций пока неизвестен.

В случае победы на Евро-2020 англичане получат 9,4 миллиона фунтов стерлингов (около 11 миллионов евро).

Финальный матч чемпионата Европы пройдёт сегодня, 11 июля, на «Уэмбли», начало — в 22:00 по московскому времени. Соперником Англии станет команда Италии.

В групповом турнире Евро-2020 Англия выиграла у Хорватии (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта взяли верх над Германией (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время победили Данию (2:1). Для англичан это первый выход в финал чемпионата Европы в истории.