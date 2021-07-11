В преддверии финального матча чемпионата Европы по футболу Италия — Англия над стадионом «Уэмбли» пролетели самолёты, выложившие надпись «It’s coming home» («он возвращается домой»).
Football is coming home pic.twitter.com/7AXt35B7P4
— Великий Твитсби (@greattvetor) July 11, 2021
Данная фраза является цитатой из песни «Three Lions». Фразу «Football is coming home» в последнее время скандируют английские болельщики на матчах сборной, намекая на скорую победу родоначальников футбола на крупном турнире.
Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро. Из международных турниров англичане выиграли только домашний чемпионат мира-1966. Финал 55-летней давности также состоялся на лондонском «Уэмбли».
Матч Италия — Англия начнётся в 22:00 по московскому времени.
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