В преддверии финального матча чемпионата Европы по футболу Италия — Англия над стадионом «Уэмбли» пролетели самолёты, выложившие надпись «It’s coming home» («он возвращается домой»).

Football is coming home pic.twitter.com/7AXt35B7P4 — Великий Твитсби (@greattvetor) July 11, 2021

Данная фраза является цитатой из песни «Three Lions». Фразу «Football is coming home» в последнее время скандируют английские болельщики на матчах сборной, намекая на скорую победу родоначальников футбола на крупном турнире.

Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро. Из международных турниров англичане выиграли только домашний чемпионат мира-1966. Финал 55-летней давности также состоялся на лондонском «Уэмбли».

Матч Италия — Англия начнётся в 22:00 по московскому времени.