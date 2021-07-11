В преддверии финального матча чемпионата Европы по футболу ИталияАнглия над стадионом «Уэмбли» пролетели самолёты, выложившие надпись «It’s coming home» («он возвращается домой»).

Данная фраза является цитатой из песни «Three Lions». Фразу «Football is coming home» в последнее время скандируют английские болельщики на матчах сборной, намекая на скорую победу родоначальников футбола на крупном турнире.

Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро. Из международных турниров англичане выиграли только домашний чемпионат мира-1966. Финал 55-летней давности также состоялся на лондонском «Уэмбли».

Матч Италия — Англия начнётся в 22:00 по московскому времени.