УЕФА рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионатов Европы, сообщает AP. По данным источника, число команд в финальной стадии может быть увеличено с 24 до 32.

Решение может быть принято до 2023 года, и если это произойдёт, то изменения вступят в силу с Евро-2028.

Если это произойдёт, то УЕФА может существенно пересмотреть формат отборочного турнира или вовсе его упразднить.

На данный момент в УЕФА входят 55 членов, а в финальную стадию Евро выходит почти половина — 24.

В финальных стадиях чемпионатов Европы с 1960 по 1976 год играло только четыре команды. В 1980-м их число было увеличено до 8, в 1996-м — до 16, а в 2016-м — до 24.