Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский презентовал болельщикам и своему первому тренеру Кубок Гагарина. В сториз инстаграма он выложил видео из дома, где в Кубок забрался его кот.

Толчинский и котик pic.twitter.com/oSxiqgbsDl — Великий Твитсби (@greattvetor) July 11, 2021

«Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. В финальной серии омский клуб обыграл ЦСКА со счётом 4-2. В заключительной шестой игре «Авангард» победил 1:0, а единственную шайбу забросил как раз 26-летний Толчинский.

Форвард перешёл в омский клуб в 2020 году. В сезоне-2020/21 Толчинский провёл 51 матч в регулярном сезоне и набрал 46 (15+31) очков. В плей-офф на его счету 24 матча и 20 (6+14) очков.