Бывший хоккеист сборной России Андрей Марков был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Матч ТВ».

42-летний экс-защитник пропустил три допинг-теста в течение года и получил дисквалификацию сроком на полтора года.

При этом офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приходили к Маркову уже после того, как он завершил карьеру.

Дело в том, что игрок не подал официальные документы об уходе из спорта и оставался в списке ВАДА.

«Оказывается, я должен был РУСАДА уведомить официальным письмом, что я завершил, — пояснил Марков. — Я не знал об этом. Меня никто не предупредил. А вообще в КХЛ и в федерации знают о таком нюансе? И вот РУСАДА поставила мне еще один флажок. Тогда была пандемия, мы с семьей находились у моей мамы в деревне. Вы же мне туда звонили по зуму. И вот позже комиссар пришел ко мне домой в Москве. А меня там не было. И я даже не думал, что обязан был сообщать о своем местоположении. Я же закончил карьеру! Почему я должен теперь это указывать?»

Из-за дисквалификации Марков не сможет работать в тренерском штабе «Витязя», в который вошёл в мае 2021 года.

В бытность хоккеистом Марков провёл 16 сезонов в «Монреале» (2000-2017, с перерывами на локаут). Также в его карьере были «Химик», московское «Динамо», «Витязь», «Ак Барс», а завершил карьеру защитник в «Локомотиве» в 2020 году. В 2008 году Марков стал чемпионом мира в составе сборной России, а 10 лет спустя выиграл с «Ак Барсом» Кубок Гагарина.