Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук согласился перейти из бельгийского «Гента» в португальскую «Бенфику», утверждает Voetbal24. Ранее интерес к форварду проявляли также «Милан» и «Вест Хэм», за который выступает партнёр Яремчука по сборной Андрей Ярмоленко.

Отмечается, что «Гент» требует от него 25 миллионов евро, но «Бенфика» хочет уменьшить эту сумму.

Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В прошедшем сезоне он стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии, забив 20 голов в 34 матчах. Также на его счету 1 мяч в 2 играх Кубка страны и 2 — в семи встречах еврокубков. По итогам сезона «Гент» пробился в Лигу конференций.

На Евро-2020 Яремчук принял участие во всех пяти матчах сборной Украины, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Украинцы впервые в истории пробились в четвертьфинал турнира.