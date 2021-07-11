«Зенит» провёл заключительный контрольный матч на тренировочном сборе в Австрии. Чемпионы России одержали победу над немецким «Карлсруэ» со счётом 3:1.

Счёт на 13-й минуте открыл нападающий сборной Ирана Сердар Азмун. На 39-й он оформил дубль. На 53-й минуте хавбек немецкой команды Джером Гондорф реализовал пенальти, сократив отставание в счёте. Окончательный результат установил 18-летний Даниил Кузнецов на 80-й минуте, всего через минуту после выхода на замену.

«Зенит» провёл матч в следующем составе: Кержаков, Сутормин, Чистяков (Шамкин, 86), Ракицкий (Белохонов, 86), Сантос (Круговой, 63), Малком (Скроботов, 86), Вендел (Кузнецов, 79), Кузяев, Мостовой, Дриусси, Азмун (Ерохин, 63).

В заявку «Зенита» вернулся капитан сборной России Артём Дзюба, но на поле он не появился.

До этого «Зенит» на сборах сыграл с другими немецкими клубами — «Шальке» (0:0) и «Вердером» (2:2).

Сезон команда Сергея Семака начнёт 17 июля матчем за Суперкубок России с «Локомотивом», игра пройдёт в Калининграде.