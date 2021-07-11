Серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира-2021. В финальном матче первая ракетка мира обыграл девятого номера рейтинга ATP и седьмого «сеяного» итальянца Маттео Берреттини — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

Матч длился 3 часа 27 минут, Джокович взял шесть подач соперника и проиграл две свои. При этом Берреттини целых 16 раз подавал навылет против пяти эйсов у соперника. На счету Джоковича 4 двойных ошибки, у итальянца — три.

Берреттини впервые играл в финале турнира «Большого шлема». До этого лучшим для него результатом был полуфинал US Open-2019.

Джокович в шестой раз (и в третий подряд) выиграл Уимблдон. Ранее он первенствовал в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 году. Это третий результат в истории. Чаще Джоковича на турнире побеждали Роджер Федерер (8 раз) и Пит Сампрас (7 раз).

В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

В женском одиночном разряде Уимблдона-2021 австралийка Эшли Барти взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

В женском парном разряде первенствовали Си Сувэй с Тайваня и бельгийка Элизе Мертенс, переигравшие россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину — 3:6, 7:5, 9:7. В мужском парном разряде хорваты Никола Мектич и Мате Павич одолели испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса — 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5.

Впереди остался финал в миксте, где сойдутся британец Нил Скупски и американка Дезире Кравчик против британского дуэта Джо Солсбери и Хэрриет Дарт.