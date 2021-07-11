«Локомотив» обыграл словенский «Целе» на сборах в Австрии — 1:0. Единственный мяч был записан как автогол на голкипера «Целе» Матьяжа Розмана, забившего в свои ворота после прострела Франсуа Камано.

«Локо» играл в следующем составе: Гильерме, Сильянов, Пабло, Мурило, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Лисакович, 67), Рыбчинский (Миранчук, 66), Камано, Смолов.

12 июля «Локомотив» проведёт товарищеский поединок с «Ростовом», а 17 июля откроет сезон игрой за Суперкубок России против чемпиона страны «Зенита».