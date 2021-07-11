«Спартак» разгромил «Сочи» в матче товарищеского турнира Кубок Матч премьер — 4:0.

Голами в составе красно-белых отметились Зелимхан Бакаев (6-я минута), Резиуан Мирзов (38-я), Александр Соболев (62-я) и Виктор Мозес (83-я).

Команды играли в следующих составах:

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Жиго (Джикия, 65), Айртон, Гапонов (Кутепов, 46), Рассказов, Хендрикс, Бакаев (Глушенков, 65), Игнатов (Мозес, 46), Умяров, Мирзов (Зобнин, 65), Мелкадзе (Соболев, 46).

«Сочи»: Адамов, Барач (Юрганов, 46), Родриго (Прохин, 46), Цаллагов, Заика (Шакуро, 78), Маргасов, Миладинович, Юсупов (Колмаков, 79), Пруцев (Ангбан, 67), Бурмистров (Попов, 46), Дуганджич (Барсов, 46).

Накануне в стартовом матче Кубка «Рубин» победил «Химки» 1:0. Всего команды до 18 июля проведут по три матча по системе «каждый с каждым».