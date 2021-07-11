Вильмар Барриос и Маркус Берг в матче "Зенит" - "Краснодар". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Вильмар Барриос и Маркус Берг в матче "Зенит" - "Краснодар". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос не примет участия в матче за Суперкубок России против «Локомотива». По словам главного тренера петербуржцев Сергея Семака, хавбек присоединится к клубу перед стартом чемпионата России.

«Да, он пропустит матч за Суперкубок и присоединится к нам перед первым туром чемпионата России», — цитирует «Спорт-Экспресс» Семака.

Барриос принимал участие в Кубке Америки, где его сборная Колумбии завоевала бронзовую медаль. Хавбек отыграл 90 минут во всех семи играх, в поединке за третье место колумбийцы победили Перу 3:2.

Матч за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт 17 июля в Калининграде. 24 июля петербуржцы сыграют с «Химками» в рамках первого тура РПЛ.