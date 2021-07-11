Сборные Италии и Англии назвали составы на финальный матч чемпионата Европы по футболу. Итальянцы выпустят с первых минут тех же игроков, что и в победном полуфинале с Испанией (1:1, пенальти 4:3). Англичане произвели одну замену по сравнению с полуфиналом против Дании (2:1 д.в.). Вместо Букайо Сака появится Киран Триппьер. При этом Мэйсон Маунт, чьё участие было под вопросом из-за травмы, выйдет в стартовом составе.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Запасные — Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толои.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Филлипс — Триппьер, Маунт, Стерлинг — Кейн.

Запасные — Рамсдэйл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Мингз, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Джеймс, Сака.

Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 22:00 по московскому времени. Судит встречу бригада арбитров во главе с голландцем Бьорном Кёйперсом.