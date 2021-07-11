Стартовал финальный матч чемпионата Европы по футболу-2020. В нём встречаются сборные Италии и Англии.

Команды вышли на поле в следующих составах:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Запасные — Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толои.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Райс, Филлипс, Шоу — Стерлинг, Кейн, Маунт.

Запасные — Рамсдэйл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Мингз, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Джеймс, Сака.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Судит встречу бригада арбитров во главе с голландцем Бьорном Кёйперсом.

Англия впервые в истории играет в финале Евро. Италия выигрывала турнир в 1968 году и играла в финале в 2000-м (1:2 с Францией) и 2012-м (0:4 с Испанией).