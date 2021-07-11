Фанаты сборной Англии устроили давку возле стадиона «Уэмбли», где в ближайшее время стартует финальный матч чемпионата Европы между англичанами и командой Италии.

Как сообщают многочисленные источники, болельщики без билетов штурмуют стадион, пытаются прорваться через ограждения и устраивают стычки с полицией и стюардами.

Напомним, что из-за коронавирусной пандемии на трибунах Евро-2020 присутствует ограниченное число фанатов.

Сборная Англии впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени. Судит встречу бригада арбитров во главе с голландцем Бьорном Кёйперсом.