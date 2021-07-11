Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Форвард принял участие в Евро-2020 в составе национальной команды, дважды выйдя на замену в играх с Финляндией (1:0) и Данией (1:4).

«Все попрощались с Черчесовым, я тоже, сделал это лично, — приводит «Матч ТВ» слова Черчесова. — Конечно, все расстроились. Правильное ли это решение? Увидим».

Черчесов руководил сборной России с 2016 года. На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе и не попали в плей-офф. 8 июля он был официально отправлен в отставку.