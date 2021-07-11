Сборная Англии открыла счёт уже на второй минуте финального матча чемпионата Европы по футболу против Италии. Левый защитник англичан Люк Шоу прошёл по флангу, отдал на Харри Кейна, тот перевёл мяч на правый фланг. Киран Триппьер с угла навесил на противоположный фланг, где подоспевший Шоу завершил начатую им же атаку.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Судит встречу бригада арбитров во главе с Бьорном Кёйперсом.

Англия впервые в истории играет в финале чемпионата Европы. Итальянцы выигрывали турнир в 1968 году и проигрывали в финалах 2000 и 2012 года.