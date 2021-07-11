Англичанин Нил Скупски и американка Дезире Кравчик стали победителями Уимблдонского турнира в миксте. В решающем матче дуэт победил соотечественников Скупски — Джо Сэлисбери и Хэрриет Дарт. Счёт по сетам — 6:2, 7:6 (7:1).

Матч длился 1 час 24 минуты. Скупски и Кравчик 2 раза подавали навылет, допустили одну двойную ошибку и взяли две подачи соперников в первом сете. У Сэлисбери и Харта шесть эйсов, три двойных ошибки и ни одного брейка.

В мужском одиночном разряде Уимблдона-2021 серб Новак Джокович в шестой раз выиграл трофей, победив в финале итальянца Маттео Берреттини — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

В женском одиночном разряде австралийка Эшли Барти взяла в финале верх над Каролиной Плишковой из Чехии — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 и впервые в карьере взяла титул.

В женском парном разряде первенствовали Си Сувэй с Тайваня и бельгийка Элизе Мертенс, переигравшие россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину — 3:6, 7:5, 9:7. В мужском парном разряде хорваты Никола Мектич и Мате Павич одолели испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса — 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5.