Завершился первый тайм финального матча Евро-2020 Италия — Англия. После 45 сыгранных минут англичане ведут 1:0. Единственный мяч забил защитник Люк Шоу на второй минуте встречи.

К первому тайму арбитр встречи голландец Бьорн Кёйперс добавил четыре минуты. Одной из причин стала травма хавбек итальянцев Жоржиньо, которому долго оказывали помощь.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Команды вышли на поле в следующих составах:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Райс, Филлипс, Шоу — Стерлинг, Кейн, Маунт.

Англия впервые в истории играет в финале Евро. Италия выигрывала турнир в 1968 году и играла в финале в 2000-м (1:2 с Францией) и 2012-м (0:4 с Испанией).