Сборная Англии по футболу ведёт в финальном матче чемпионата Европы по футболу против Италии — 1:0. Единственный мяч забил защитник Люк Шоу на второй минуте встречи.

Примечательно, что в XXI веке ни в одном из финалов Евро не забивали обе команды. Предыдущие финалы с 2004 года завершались следующим образом:

2004. Португалия — Греция — 0:1

2008. Германия — Испания — 0:1

2012. Испания — Италия — 4:0

2016. Португалия — Франция — 1:0

При этом два последних финала в XXI веке завершались с одинаковым счётом 2:1. В обоих случаях триумфаторы одерживали волевые победы, причём по действовавшему тогда правилу «Золотого гола» (игра останавливалась в случае гола в дополнительное время).

1996. Германия — Чехия — 2:1

2000. Франция — Италия — 2:1

При этом Франция ушла от поражения в игре с итальянцами на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте.

В игре Италия — Англия идёт второй тайм. Встреча проходит в Лондоне на «Уэмбли».