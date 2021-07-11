Сборная Англии по футболу ведёт в финальном матче чемпионата Европы по футболу против Италии — 1:0. Единственный мяч забил защитник Люк Шоу на второй минуте встречи.
Примечательно, что в XXI веке ни в одном из финалов Евро не забивали обе команды. Предыдущие финалы с 2004 года завершались следующим образом:
2004. Португалия — Греция — 0:1
2008. Германия — Испания — 0:1
2012. Испания — Италия — 4:0
2016. Португалия — Франция — 1:0
При этом два последних финала в XXI веке завершались с одинаковым счётом 2:1. В обоих случаях триумфаторы одерживали волевые победы, причём по действовавшему тогда правилу «Золотого гола» (игра останавливалась в случае гола в дополнительное время).
1996. Германия — Чехия — 2:1
2000. Франция — Италия — 2:1
При этом Франция ушла от поражения в игре с итальянцами на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте.
В игре Италия — Англия идёт второй тайм. Встреча проходит в Лондоне на «Уэмбли».
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