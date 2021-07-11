Питерский «Зенит» заплатил 700 тысяч евро за право участвовать в Евролиге, сообщает SDNA. Об этом заявил президент лиги Жорди Бертомеу на заседании акционеров турнира.

По данным источника, члены заседания остались недовольны этим заявлением, после чего начали задавать неудобные вопросы: как давно команды могут купить место, как к этому отнесутся «Партизан» и УНИКС, которым было отказано в участии из-за более подходящих условий других команд.

При этом, по данным источника, сумма могла быть и более крупной.

«Зенит» дебютировал в Евролиге в сезоне-2019/20 и занял последнее место в таблице (8 побед, 20 поражений). Тот турнир был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 петербуржцы впервые в истории пробились в плей-офф (20 побед, 14 поражений в регулярке) и в первом раунде уступили «Барселоне» в пятиматчевой серии — 2-3.