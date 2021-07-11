Италия сравняла счёт в финальном матче чемпионата Европы по футболу против Англии. 34-летний защитник Леонардо Бонуччи на 67-й минуте успел первым на отскок мяча и с близкого расстояния переиграл Джордана Пикфорда.

Счёт англичане открыли на второй минуте — отличился защитник Люк Шоу.

Это первый случай в XXI веке, когда оба участника финала Евро забивают голы. Последний раз это произошло в финале Евро-2000, когда Италия уступила Франции (1:2).

Встреча проходит на лондонском стадионе «Уэмбли», судит её голландец Бьорн Кёйперс.