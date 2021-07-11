В середине второго тайма финала чемпионата Европы-2020 Италия — Англия счёт ничейный — 1:1. У обеих команд голы забили защитники. На второй минуте счёт открыл англичанин Люк Шоу, на 67-й Леонардо Бонуччи забил ответный мяч.

Примечательно, что за все предыдущие 15 финалов игроки обороны также два мяча. В 1976 году в финале против ФРГ за Чехословакию забил Карол Добиаш (2:2, пенальти 5:3). В 2012 году это сделал испанец Жорди Альба в финальной игре с Италией (4:0).

Матч Италия — Англия проходит на лондонском «Уэмбли», судит её голландец Бьорн Кёйперс.